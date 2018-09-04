"آبل" تحذر من عيوب في آيفون

المصدر: د ب أ



أصدرت شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة "آبل" اليوم الاثنين تحذيرا إلى عملائها من احتمال وجود عيب فني يؤدي إلى تعطل بعض هواتف "آيفون" التي تنتجها الشركة.

واستهدف تحذير "آبل" مستخدمي هواتف "آيفون8" التي بها عيوب تصنيع في وحدات "اللوحات المنطقية"، حيث يمكن أن يؤدي هذا الخلل إلى إعادة تشغيل مفاجئ للجهاز أو ثبات الشاشة أو عدم القدرة على فتح الجهاز بعد غلقه.

في الوقت نفسه، أشارت "آبل" إلى أن نسبة محدودة للغاية من أجهزة "آيفون8" هي التي تعاني من هذا الخلل الفني.

وذكرت "آبل" أن الوحدات المعيبة تم بيعها خلال الفترة من سبتمبر 2017 إلى مارس 2018 في أستراليا والصين وهونج كونج والهند واليابان وماكاو ونيوزيلندا والولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تقوم الشركة الأميركية باستدعاء هذه الأجهزة وإصلاحها مجانا في مراكز الصيانة.