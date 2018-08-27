أبل تطرح ثلاثة تصميمات جديدة من أيفون

المصدر: د ب أ

تعتزم شركة أبل الأميركية للإلكترونيات طرح ثلاثة هواتف جديدة من فئة الهاتف أيفون إكس الذي أزاحت عنه الستار العام الماضي، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الهواتف الثلاثة سوف تتباين من حيث السعر والحجم والمواصفات لتتناسب مع شرائح مختلفة من المستهلكين.

غير أن الهواتف الثلاثة لن تختلف في تصميمها بشكل كبير عن الهاتف الأصلي أيفون إكس، حيث تعتزم أبل تأجيل إضفاء تغييرات ملموسة على الهاتف إلى العام المقبل، حسبما ذكرت المصادر.

ولم يحقق الهاتف أيفون إكس نجاحا كبيرا، كما كان يأمل المحللون الاقتصاديون قبل طرحه في نوفمبر الماضي، غير أنه حقق مبيعات جيدة ساعدت أبل في زيادة حصتها في سوق الهواتف المحمولة.

وذكرت بلومبرج أن هدف أبل في الوقت الحالي، ليس اجتذاب ملايين جدد من مستخدمي أيفون، بل رفع متوسط أسعار الهاتف بشكل مطرد، مع توسيع عدد الأجهزة النشطة لدعم مبيعات الخدمات الرقمية مثل الفيديو والموسيقى فضلا عن تنشيط مبيعات الكماليات الخاصة بالهاتف.

ونقلت بلومبرج عن جين مونستر المحلل الاقتصادي المتخصص في شركة أبل قوله إن "الهاتف أيفون دخل مرحلة النمو السنوي بنسبة تتراوح ما بين صفر إلى خمسة بالمئة"، مضيفا أن "الخطوات التي تقوم بها الشركة هذا الخريف سوف تساعد في الحفاظ على هذا النهج".