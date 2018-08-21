"ال جي" تعرض نسخاً جديدة من سماعات تون

المصدر: يونهاب

أعلنت شركة ال جي الكترونيكس اليوم الثلاثاء إنها تعتزم عرض نسختين جديدتين من سماعات بلوتوث تون بلاس في معرض Internationale Funkausstellung القادم في ألمانيا.

وقالت الشركة، إنها بصدد تقديم سماعات HBS-2000 و HBS-835S في معرض التكنولوجيا المقرر افتتاحه في نهاية هذا الشهر.

وأضافت "ال جي"، أن HBS-2000 تأتي مع زر خاص يتصل بنظام التعرف إلى الصوت لغوغل، وهو ما يسمح للمستخدمين الاستمتاع بميزات الذكاء الصناعي من دون الحاجة إلى اخراج هواتفهم الذكية.

وتحتوي السماعات الجديدة على ما تسميه الشركة سماعات هجينة، التي تتكون من وحدتين، تقدم أصواتا واقعية من درجات عالية إلى درجات منخفضة.

ومن المنتظر أن يتم طرح سماعات HBS-2000 في المحلات التجارية في كوريا الجنوبية في نهاية أغسطس، لتنطلق بعد ذلك في الدول الأخرى وقد حدد أسعارها بـ 219 ألف وون (195 دولاراً).

كما ستعرض ال جي سماعات HBS-835S التي تأتي مع سماعة خارجية تسمح للمستخدمين باجراء مكالمات هاتفية أو تشغيل موسيقى من دون وضع الجهاز على الأذن.

إن سماعات HBS-2000 منتج يظهر نموذجا جديدا لسماعات بلوتوث من خلال تزويد المستخدمين بصوت ممتاز مع ميزات ذكية"، كما قالت الشركة، مشيرة إلى أنها ستستمر في اطلاق المزيد من المنتجات لتعزيز وجودها في هذا القطاع.