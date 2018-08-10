غوغل تطلق أندرويد جديداً قريباً

المصدر: البيان الالكتروني

أكد "روسيا اليوم" أن غوغل ستصدر نسختها الجديدة من نظام أندرويد، في 20 أغسطس المقبل.

ومن المتوقع أن تحمل نسخة أندرويد الجديدة اسم "Pistachio".

ووفقا لبعض التسريبات عن مصادر مقربة من غوغل، فإن أندرويد الجديد سيحسن من جودة عرض وتصوير الفيديوهات والصور خصوصاً في ظروف الإضاءة الخافتة، كما سيمكن المستخدم من التنقل بين التطبيقات بإزاحتها على واجهة العرض كما في هواتف "iPhone-X".

والأهم في نسخة "P" المنتظرة أنها ستمكن صاحب الهاتف أو الجهاز الذكي من التحكم بمدة استخدام كل تطبيق على حدة، وذلك لمساعدة الناس على التخلص من إدمان بعض التطبيقات، والحد من استهلاك الطاقة في الأجهزة.