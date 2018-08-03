(فيديو) سامسونج تطرح تلفزيون الحرباء

المصدر: البيان الالكتروني

ظلت أشكال وأحجام التلفزيونات "لعنة" مصممي الديكور الداخلي لعقود، ولكن ذلك قد يبيت شيئا من الماضي.

ووعدت سامسونغ بطرح شاشة جديدة فائقة الوضوح تندمج مع الجدار عندما تكون خارج الاستخدام.

وستقدم شاشة "QLED TV" تقنية تشبه الحرباء، قادرة على تغيير اللون والنقش بشكل غامض، وتعكس الألوان والأشكال المحيط بها عندما يكون التلفزيون في وضع "ambient mode"، وستصبح الشاشة التي صممت لتحقق التميز الجمالي، جزءا من الأثاث المنزلي.

ووصف روبرت كينغ، نائب رئيس قسم الإلكترونيات الاستهلاكية لدى سامسونغ، التكنولوجيا الجديدة بأنها "رائدة"، مشيرا إلى أنه "حان الوقت لأن نقول وداعا لشاشات التلفاز المملة في المنزل".

ويمكن لأصحاب التلفزيون المستقبلي التقاط صورة الجدار الخلفي، وبذلك تتعرف الشاشة على الصورة ثم تتكيف مع محيطها.

ويمكن دمج التلفزيون المزود بتقنية 4K، مع الجدران البيضاء والجدران المنقوشة، تاركا فقط الإطار الرقيق للغاية للشاشة مرئيا.

كما يمكن ضبط وضع التلفزيون ليعرض معلومات مفيدة على مدار اليوم مثل عناوين الأخبار وتقارير حركة المرور وتحديثات الطقس.

ولكن هذه التكنولوجيا المذهلة تأتي مكلفة، حيث تبدأ الأسعار بما يزيد قليلا عن 1562 دولارا أمريكيا للشاشة بقياس 55 بوصة.

ويمكن للعملاء الاختيار بين 55 و65، و75 بوصة التي تأتي بتكلفة تزيد على 3255 دولارا أميركيا، حسب "روسيا اليوم".