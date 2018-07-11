فيسبوك تجرّب إعلانات بتقنية الواقع المعزز

المصدر: رويترز

قالت شركة فيسبوك أمس الثلاثاء إنها تجري تجارب على إضافة إعلانات تعتمد على تقنية الواقع المعزز على الصفحات الرئيسية للمستخدمين قبل موسم التسوق بالولايات المتحدة.

وستتيح الإعلانات للمستخدمين المعاينة الافتراضية لمنتجات متعددة منها نظارات مايكل كورس الشمسية وإكسسوارات ومنتجات أثاث.

وقالت فيسبوك إن سيفورا وبوبي براون وبوتري بارن ووايفير وغيرها من العلامات التجارية ستبدأ في تجربة النظام الجديد للإعلانات في وقت لاحق هذا الصيف.

وجربت الشركة بالفعل إعلانات بتقنية الواقع المعزز على تطبيق ماسنجر، وقالت إن علامات تجارية منها أسوس ونايكي لاقت انخراطا أكبر من مستخدمين شاهدوا تلك الإعلانات.

وقالت فيسبوك إنها توسع خاصية التسوق على تطبيق انستغرام المملوك لها في أنحاء العالم في أوقات العطلات.