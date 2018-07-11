خطأ في "واتساب" يستنفد حزمة الإنترنت

المصدر: البيان الالكتروني

أثار خطأ في تطبيق "واتساب"، أحد أهم التطبيقات وأكثرها شعبية في هذه الأيام، إلى استياء المستخدمين، حيث تسبب هذا الخطأ باستهلاك الكثير من حزمة الإنترنت المخصصة بالاشتراك الشهري. فكيف تتجنب تأثير هذا الخطأ؟

مؤخراً، شهد بعض مستخدمي (واتسآب) زيادة في حجم البيانات مما أثار استياءهم، وعبروا عن خيبتهم عبر حساباتهم على موقع تويتر. إذ ازداد بشكل ملحوظ حجم بيانات الإنترنت المستهلكة خلال إجراء النسخة الاحتياطية (Backup). الأمر الذي يعتبر مشكلة كبيرة بشكل خاص للمستخدمين، الذين يعتمدون على حجم بيانات شهري منخفض، حيث إن هذا الخطأ قد تسبب في استهلاك مخصصاتهم للشهر بشكل كامل تقريباً، بحسب ما نشره موقع (DW) الألماني.

يستهلك واتساب عادة بعض الميغابايت فقط، أما الآن في بعض الحالات يستهلك حوالي 14 غيغابايت. ويبدو أن الأكثر تأثراً بذلك كانت النسخة التجريبية من (واتساب بيتا).

في الوقت الحالي لا يُعرف ما إذا كانت هذه المشكلة محصورة فقط بإصدار أندرويد من تطبيق (واتساب)، أم آيفون أيضاً، ولكن إذا كنت ترغب أن تبقى في الوضع الآمن وألا تتأثر بهذا الخطأ، ما عليك سوى إلغاء تنشيط النسخ الاحتياطي التلقائي من إعدادات (واتساب)، أو حصرها بتلك الفترات التي يكون فيها الهاتف متصلاً بشبكة (واي فاي).