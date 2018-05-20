روبوت يعبر عن مشاعره بالقشعريرة

يدرس فريق من الباحثين بجامعة كورنيل في الولايات المتحدة، إمكانية التفاعل مع الروبوتات عن طريق حاسة اللمس، ومن أجل هذا الغرض، ابتكروا نوعية من الجلد الصناعي يمكن أن يصاب بالقشعريرة حسب الحالة المزاجية للروبوت.

وكان آخر ما وصل إليه العلم الحديث في مجال التواصل بين البشر والروبوتات هو إعطاء الإنسان الآلي القدرة على التعبير من خلال ملامح الوجه مثل أن ترتسم على وجهه ملامح العبوس عندما يريد التعبير عن مشاعر الحزن أو الضيق على سبيل المثال. ولكن الباحثين في جامعة كورنيل يهدفون من خلال الدراسة الجديدة إلى فتح مجال جديد للتفاعل بين البشر والروبوت عن طريق حاسة اللمس.

وطور الباحثون روبوت جديد يعبر عن نفسه عن طريق تعبيرات الوجه التقليدية، ولكنه مزود أيضاً بوسائد على جانبي الرأس للتعبير عن طريق حاسة اللمس. وتغطى هذه الوسائد بطبقة من الجلد الصناعي. وتوجد أسفل الوسائد شبكات نسيجية تتخللها قنوات تسمح بمرور الهواء من أجل عمل فقاعات لتعطي الشعور بالقشعريرة على سطح الجلد الصناعي.

ومن أجل التفاعل مع الروبوت، يضم الشخص يديه على الوسائد المثبتة على جانبي رأس الروبوت. ويستطيع الروبوت التعبير عن مشاعر مختلفة مثل الغضب أو الدهشة أو السعادة عن طريق نفخ الفقاعات بدرجات متباينة.

وذكر الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجية أن تقنية استخدام الجلد للتعبير عن المشاعر يمكن أن تستخدم في التفاعل بين الروبوتات والأشخاص المصابين بإعاقة سمعية على سبيل المثال، أو في المواقف التي تتطلب درجة معينة من الهدوء.

