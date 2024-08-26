"أبل" ستكشف عن هواتف آيفون الجديدة في 9 سبتمبر

المصدر: رويترز

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أعلنت شركة "أبل"، اليوم الاثنين، أنها ستعقد حدثها للخريف في التاسع من سبتمبر المقبل، في كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ومن المتوقع أن تكشف عن سلسلتها الجديدة من هواتف آيفون.

ويتوقع محللون دورة تحديث قوية لطائفة من أجهزة آيفون الجديدة تمثل فيها ميزات الذكاء الاصطناعي نقطة الترويج الرئيسية.

وكشفت أبل في مؤتمرها السنوي للمطورين في يونيو الماضي عن استراتيجية للذكاء الاصطناعي طال انتظارها تدمج تقنية "ذكاء أبل" الجديدة في مجموعة تطبيقاتها منها سيري وإدخال روبوت الدردشة تشات جي.بي.تي لشركة أوبن إيه.آي في أجهزتها.

وسيكون كشف أبل المقبل عن الأجهزة الجديدة مهماً نظراً لسعيها للتخلص من تباطؤ عالمي في المبيعات، وخاصة في الصين.

وسيظهر الحدث أيضاً مدى إدماج أبل للذكاء الاصطناعي في أجهزتها من الجيل التالي.