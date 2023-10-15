آبل تحل مشكلة حرارة هواتف آيفون عبر تحديث لنظام التشغيل

المصدر: د ب أ

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طرحت شركة الإلكترونيات الأمريكية آبل تحديثاً لنظام التشغيل لحل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة في أحدث أجيال الهاتف المحمول آيفون 15 برو.

وقالت الشركة إن تحديث نظام التشغيل آي.أو.إس يحتوي أيضاً على تحديثات أمنية، بعد اعترافها في مطلع الأسبوع الحالي بأن هواتف أيفون تسخن بصورة غير معتادة لدى بعض المستخدمين بسبب مشكلة برمجية في نظام التشغيل.

وقالت الشركة إن الإصدار الجديد من نظام التشغيل باسم آي.أو.إس 3.0.17 سيحل المشكلة التي يمكن أن تسبب ارتفاع في درجة حرارة الهواتف وهو متاح حاليا لأي شخص يستخدم الهاتف آيفون 15 برو.

وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على النسخة المحدثة عبر صفقة الدعم الفني الخاصة بالهواتف.

وقالت آبل إن هناك خطأ برمجي في نظام التشغيل آي.أو.إس 17 تسبب ارتفاعا في درجة الحرارة في بعض الحالات، في حين أن تطبيقات أخرى مثل إنستجرام وأوبر يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الهاتف.

يذكر أن التقارير عن ارتفاع درجة حرارة هواتف آيفون أثارت تكهنات حول مشكلة في الغلاف الجديد المصنوع من معدن التيتانيوم أو الشريحة الجديدة المزود بها الجيل الجيد من آيفون.

من ناحيتها، شددت آبل على أن الغلاف المصنوع من التيتانيوم يضمن أفصل تعامل مع موضوع الحرارة وأن المعالج الجديد لن يشهد أي بطء في الأداء أثناء حل مشكلة الحرارة.