تسريبات iphone 15 الجديد: برو وبرو ماكس أخف وزناً وأغلى سعراً

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أكد مقربون من شركة أبل أن هاتف آيفون 15 بفئاته المنتظر الإعلان عنهم خلال سبتمبر المقبل، سيكونون أخف وزنا وأعلى سعراً من الهواتف السابقة للجيل آيفون 14.

ووفقاً لتسريبات من «تيك ريف»، ففئة البرو تحديداً ستشهد تطويراً أساسيا سيؤدي لتخفيف وزن الجهاز، وفي الوقت نفسه سترفع سعره في الأسواق، وهذا التحديث هو استبدال حديد الستانليس المصنع منه جسم الجهاز بمادة التيتانيوم، التي تعد أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات، وفي الوقت نفسه أخف وزناً من الستانليس، ولكن كتأثير جابي فالتيتانيوم أغلى سعراً من الستانليس.

وقال «تيك ريف» إن الهاتف آيفون 15 برو، سيكون بنفس الأبعاد لنظيره من الجيل السابق، ولكن بوزن 191 غرام، بدلاً من 206 غرام، في حين سيكون وزن البرو ماكس 221 غرام مقابل 240 غرام للجيل السابق.

ووفقاً للتسريب فستضيف أبل زيادة سعرية في حدود من 80 إلى 100 دولار على سعر الجهاز مقارنة بسعر طرح الجيل السابق.

وتعلن أبل عن أجهاز الجيل آيفون 15 يوم 13 سبتمبر المقبل، في المؤتمر السنوي لأبل، وهو اليوم نفسه الذي ستعلن فيه أبل عن التحديث الجديد للـiOS17 والذي سيحمل العديد من التطويرات والإضافات الجديدة في نظام تشغيل الأجهزة المحمولة لأبل.

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