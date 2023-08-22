تعرف على الأجهزة التي ستخرج من دعم أبل في تحديث «ios 17»

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أيام قليلة تفصلنا عن الإعلان الرسمي للإصدار 17 للنظام التشغيلي لأجهزة الهواتف المحمولة من أبل، ومع كل إصدار سنوي جديد، تخرج أجهزة ما تزال في الأسواق من سماء دعم وحماية أبل وتحديثاتها، التي تستمر لخمس سنوات وتصل بحد أقصى لست سنوات من التحديثات الرئيسية وتحديثات الأمان.

وهذا العام ستخرج أجهزة «آيفون إكس» من دعم أبل، وهي الأجهزة التي بيعت في 2017، ولن تحصل على تحديثات جديدة من أبل، وقد تتوقف فيها بعض البرامج بسبب عدم حصولها على التحديثات الأمنية.

وستطرح أبل خصائص جديدة في التحديث الجديد مثل شاشة التوقف ونظام الانتظار «ستاند باي مود» لتوفير الطاقة، إضافة لتطبيق «Journal»، والذي لن يستطيع مستخدمو أجهزة أيفون إكس لحصول عليهم، بسبب عدم توافق العتاد الداخلي للجهاز مع التحديثات الجديدة.

كما ستطرح أبل العديد من المزايا في المؤتمر السنوي، والتي لن تكون متاحة في التحديث 17، ولكنها ستطرح بعد المؤتمر في تحديث منفصل، وأيضا لن تحصل عليها الأجهزة المنتجة في 2017 وما قبلها.