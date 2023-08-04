آبل وسامسونج تعلقان تصدير أجهزة الحاسوب المحمولة للهند

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

جمدت شركات، من بينها "آبل" و "سامسونج" و"إتش بي"، صادراتها الجديدة من أجهزة الحاسوب المحمولة واللوحية للهند بعدما حظرت البلاد، فجأة دخول الشحنات دون الحصول على تصريح، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وفاجأت الهيئات التنظيمية كبرى شركات صناعة الحاسوب في العالم أمس الخميس عندما جعلت التراخيص إلزامية لاستيراد الأجهزة الإلكترونية، من الحاسوب اللوحي الصغير إلى الحاسوب الشامل.

وكانت شركات صناعة أجهزة الحاسوب المحمولة تترقب صدور إجراءات حكومية تهدف إلى تقليص الاعتماد على الصادرات وتعزيز الإنتاج المحلي، لكن فرض الترخيص الإلزامي فاجأ الصناعة.

وأوضحت المصادر أن شركات التكنولوجيا تتواصل مع نيودلهي حاليا بشأن كيفية الحصول على التراخيص بأسرع طريقة في فترة تزايد اهتمام المستهلكين أثناء موسم "ديوالي" للتسوق في الهند واقتراب العودة إلى المدارس.