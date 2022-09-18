آيفون 14 يحتوي على شريحة تتصل بالأقمار الصناعية من كوالكوم

المصدر: رويترز

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أفاد تحليل أجرته شركة آيفيكسيت وبيان من شركة أبل بأن هواتف آيفون 14 الجديدة تحتوي على شريحة تتصل بالأقمار الصناعية من إنتاج شركة كوالكوم، لكنها تضم أيضاً مكونات إضافية صممتها أبل خصيصاً لأكبر ميزة جديدة في هاتفها.

وطرحت أبل، الجمعة، تشكيلة هواتفها الجديدة آيفون 14.

وتتمثل إحدى الميزات الرئيسية الجديدة في قدرة الهاتف على الاتصال بالأقمار الصناعية لإرسال رسائل الطوارئ عندما لا يتوافر اتصال بالإنترنت اللاسلكي (واي فاي) أو عن طريق شبكات الهاتف المحمول.

وقالت أبل هذا الشهر، إن طرازات آيفون 14 الجديدة تحتوي على أجهزة جديدة تجعل خدمة رسائل الطوارئ ممكنة، وتعتزم أبل تشغيلها مع تحديث برنامجها المقبل في نوفمبر. ولم تذكر الشركة تفاصيل عن الأجهزة الخاصة بالأقمار الصناعية.

وتعمل آيفيكسيت، وهي شركة مقرها سان لويس أوبيسبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، على تفكيك أجهزة آيفون وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية لتقييم مدى سهولة إصلاحها. وفككت الشركة أمس الجمعة جهازاً من طراز آيفون 14 برو ماكس، ما كشف عن وجود شريحة إكس65 من كوالكوم.

وتُوفر شريحة كوالكوم اتصالاً بشبكات الجيل الخامس، كما أن لديها القدرة على استخدام ما يسمى النطاق "إن 53"، وهو نطاق التردد الذي تستخدمه أقمار شركة جلوبال ستار الصناعية.

وكشفت جلوبال ستار هذا الشهر عن صفقة تستحوذ بموجبها أبل على ما يصل إلى 85% من سعة شبكتها للأقمار الصناعية لتمكين ميزة المراسلة في حالات الطوارئ الجديدة من أبل.

وقالت أبل في بيان أرسلته إلى رويترز السبت، إن تشغيل الميزة الجديدة يحتاج إلى مكونات أجهزة وبرامج إضافية في آيفون 14 يتعين تسجيل ملكية من يحصل عليها.

وأضافت: "يتضمن آيفون 14 مكونات تردد لاسلكي مخصصة وبرمجيات جديدة صممتها أبل بالكامل، والتي تعمل معاً على تمكين خاصية رسائل الطوارئ (إس.أو.إس) عبر الأقمار الصناعية".

ولم ترد شركة كوالكوم حتى الآن على طلب للتعليق.