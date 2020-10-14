آبل تطلق 4 نماذج لـ "آيفون 12"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة آبل عن هواتف iPhone 12 وiPhone 12 mini وiPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max، وجميعها مدعومة بشبكات 5G الأسرع التي يتم طرحها حول العالم.

وتأتي موديلات iPhone 12 بتصميم جديد وتتميز بشاشة Super Retina XDR فسيحة تغطي الواجهة بالكامل لتجربة مشاهدة غامرة أكثر سطوعاً، وواجهة Ceramic Shield الجديدة التي تقدم أكبر قفزة نوعية للمتانة في iPhone على الإطلاق، بالإضافة إلى شريحة A14 Bionic من تصميم Apple التي تعد أسرع شريحة في هاتف ذكي والتي تشغِّل كل تجاربك على iPhone 12، ونظام كاميرا مزدوجة متطور يقدم لك ميزات تصوير حاسوبي جديدة وأعلى جودة للفيديو في هاتف ذكي. كما تقدم موديلات iPhone 12 أيضاً MagSafe الذي يمنحك قدرة شحن لاسلكي عالية ومنظومة جديدة كلياً من الاكسسوارات تُثبت بكل سهولة في iPhone.

والطرازات الجديدة والمتطورة تحت لقب "Pro" تأتي بأربعة ألوان: فضي، رمادي، ذهبي وأزرق. أما iPhone 12 Pro Max، فسيكون به أكبر شاشة تم اطلاقها حتى الآن.

وسيتوفر iPhone 12 وiPhone 12 mini بهيكل من الألومنيوم بخمسة ألوان هي الأزرق والأخضر والأسود، والأبيض. أما iPhone 12 Mini فحجم شاشته 5.4 بوصة وهو أصغر حجما وأخف وزنا لكنه يتمتع بنفس ميزات iPhone 12 الأكبر.

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