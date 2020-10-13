آبل تطلق "آيفون 12" بتقنية الجيل الخامس

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شركة آبل عن سلسلة هواتفها الذكية لهذا العام بعد تأخير إطلاقها بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، والتي ستعمل بتقنية الجيل الخامس.

وأوضحت الشركة أنها أجرت اختبارات 5G مع 100 شركة في 30 منطقة حول العالم.

وبحسب آبل فإن آيفون 12 يحمل شاشة 6.1 إنش من نوع أوليد Super Retina XDR، وهي أنحف بنسبة 11% من السابق، وبحواف أصغر بنسبة 15 ،%وإضاءة أفضل بنسبة 16%، بحسب "العربية".

وأفاد مسؤولو آبل بأن اليوم هو بداية حقبة جديدة لأجهزة آيفون، من حيث توافقها مع شبكات الجيل الخامس، والسرعة "الخارقة"، إضافة إلى الخصوصية والأمان.

ويحمل آيفون 12 المعالج A14 ، وهو أفضل بنسبة 40% من السابق A13، حيث يعتبر أول معالج تم تصنيعه بتكنولوجيا 5 نانومتر.

وجاء آيفون 12 بكاميرا خلفية مزدوج، وعدسة واسعة بدقة 12MP وبفتحة عدسة 1.6، فيما ستكون الثانية 12MP واسعة جدًا بفتحة 2.4مع مميزات جديدة، دعم Smart HDR 3، وتحسينات بنسبة 27% في الإضاءة المنخفضة.

ومن التقنيات التي تم توفيرها في آيفون 12 الجديد الحفاظ على البطارية، وحينما يكون الهاتف ليس بحاجة إلى تقنية 5G فإنه يتحول بشكل مباشر إلى شبكة الـ 4G بهدف توفير الطاقة.

وشهدت عملية الشحن اللاسلكي تحسينات بحيث يتم تثبيت الشاحن خلف الجهاز مباشرة.

وقد بدأ المؤتمر بالإعلان عن السماعة والتي تتيح التحكم فيها صوتيا وبالإمكان القيام بربط عدد من الأجهزة فيها والتحكم بأي جهاز ذكي من خلالها.

وستوفر آبل جهاز هوم بود ميني بسعر 99 دولارا، فيما سيكون الطلب المسبق يوم 6 نوفمبر، والبيع يوم 16 نوفمبر، كما ستوفر جهاز هوم بود باللونين الأبيض والأسود.

وكشفت آبل أن معالج الجهاز أسرع بنسبة 50٪، من أي هاتف آخر، حسي سيكون أقوى ويعتمد على تقنيات جديدة.

وستكشف الشركة عن مجموعة هواتف آيفون 12، والتي من المتوقع أن تشهد الكثير من التغييرات أكثر من أي عام مضى.

وستطرح آبل للمرة الأولى iPhone 12 PRO MAX، بقياس 6.7 بوصة، وهو أكبر قياس على الإطلاق لهواتف آيفون.