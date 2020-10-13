توقعات بالإعلان عن آيفون جديد أصغر يدعم الجيل الخامس

المصدر: رويترز

من المنتظر أن تكشف شركة أبل اليوم الثلاثاء عن هاتف آيفون جديد يدعم شبكات الجيل الخامس الأسرع وهي ميزة جديدة لزيادة المبيعات في أكثر فصول السنة رواجا بالنسبة للشركة.

وتأخر مؤتمر أبل عن موعده المعتاد شهرا وسينعقد في الوقت الذي أثرت فيه الجائحة على منظومة أبل الدقيقة لتصميم منتجها الأعلى مبيعا وطرحه في الأسواق.

ويتوقع محللو وول ستريت على نطاق واسع أن تطلق أبل أربعة هواتف آيفون جديدة في المؤتمر الذي سيُعقد في مقر الشركة في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت جرينتش).

ومن المتوقع أن يكون اثنان من هذه الهواتف الأربعة من طراز "برو" ومزودين بالمزيد من حساس الصورة وشاشة عرض بكفاءة أعلى على أن تكون إحدى النسختين لمحبي الشاشات الكبيرة.

ومن المرجح أن تعلن أبل عن هاتف آيفون 12 تكون شاشته كبيرة بما يكفي وبه عدد كاف من الكاميرات لإرضاء معظم محبي أبل وبسعر أكثر جاذبية.

كما يتوقع المحللون أن تطرح أبل نموذجا بشاشة أصغر من هاتفها الرائد.

وستختبر هواتف آيفون التي سيُعلن عنها اليوم الثلاثاء ما إذا كانت أبل قادرة على مواصلة النجاح والاستفادة من حماس المستهلكين لشبكات الجيل الخامس التي تفوق سابقاتها بكثير في السرعة.