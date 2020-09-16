كشف أسرار هاتف Surface Duo القابل للطي من مايكروسوفت

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت قناة iFixit الشهيرة على يوتيوب مقطع فيديو يستعرض جميع أجزاء هاتف Surface Duo المزود بشاشتين الذي طرحته مايكروسوفت مؤخرا.

وتبعا للخبراء في iFixit، فإن استبدال الشاشة أو الواجهات الخلفية لهذا الهاتف لا يعتبر أمرا صعبا إلى حد ما، أما استبدال بعض الأجزاء الداخلية فيه مثل البطارية أو منافذ الشحن أو الشرائح الإلكترونية، فهو أمر معقد كون الجهاز يحوي على عدد لا يستهان به من الوصلات التي تلصق بطريقة معقدة، ما يصعب نزعها وإعادتها إلى أماكنها، كما أن بعض كوابل التوصيل فيه حساسة ويمكن أن تتعرض للتلف في حال التعامل معها بطريقة غير صحيحة؛ أي إن عملية إصلاح هذا الهاتف ستكون صعبة بشكل عام.

كما بين تشريح هذا الهاتف أنه مزود بمعالج Snapdragon 855 ثماني النوى، وبذواكر وصول عشوائي SK Hynix DRAM بحجم 6 غيغابايت، وشاشتين من نوع OLED كل منهما مقاسها 5.6 بوصة، ودقة عرضها تعادل (1800/1350) بيكسل.

ويأتي هذا الهاتف بهيكل يزن 250 غ، وبطاريتين تعادل سعتهما 3577 ميلي أمبير، وزود بمنفذ USB-C، ونظام تشغيل Android 10، لكنه يخلو من شريحة NFC، ومن الشرائح التي تمكنه من الاتصال مع شبكات 5G.

وكانت مايكروسوفت قد طرحت هذا الهاتف في الولايات المتحدة بنسختين، نسخة بذواكر 6/128 غيغابايت، ونسخة بذواكر 6/256 غيغابايت، وفق "روسيا اليوم".