أبل تطلق "أبل وان" و"آي باد" جديداً

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية أبل أمسالثلاثاء عن باقة اشتراك جديدة تتضمن برنامجا للياقة البدنية عبر الإنترنت وإصدار جديد من الكمبيوتر اللوحي آي باد وساعات أبل الذكية، خلال مؤتمر ترويجي لمنتجاتها.

وذكرت الشركة أن قيمة الاشتراك في الباقة الجديدة "أبل وان" حوالي 15 دولارا شهريا وتتضمن خدمات بث الموسيقى والأفلام والألعاب وخدمة تخزين البيانات عبر الحوسبة السحابية.

وتتضمن الباقة المحدثة برنامج أبل الجديد للياقة البدنية والذي يتكامل مع ساعة أبل الذكية لمراقبة المؤشرات الصحية للمستخدم خلال ممارسة التدريبات الرياضية.

يذكر أن برنامج "فيتنس بلس" هو وأول نشاط لشركة أبل في مجال التمرينات الرياضية عبر الإنترنت، والذي أصبح سوقا صاعدة ازدهرت نتيجة إغلاق صالات التمرينات الرياضية بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويقدم برنامج أبل مجموعة متنوعة من الرياضات مثل اليوغا والرقص والتجديف وركوب الدراجات.

وذكرت الشركة أن الإصدار الجديد من ساعة أبل وهو "أبل ووتش 6" سيباع بسعر 399 دولاراً، وسيكون أسرع بنسبة 20 في المئة من الإصدار الحالي، كمام يمكنه مراقبة مستويات الأوكسجين في الدم.

كما أعلنت الشركة عن الساعة "أبل ووتش إس.إي" وهي نسخة رخيصة من الساعة الذكية وتباع بسعر 279 دولارا.