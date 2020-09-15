موتورولا تطلق هاتف Moto G9 Plus بـ 5 كاميرات

المصدر: البيان الإلكتروني

في ظل المنافسة القوية في سوق الهواتف الذكيةK قررت موتورولا إطلاق Moto G9 Plus، الذي يتميز بقدرات تصوير ممتازة وتقنيات منافسة.

ويأتي الجهاز الجديد بأربع كاميرات خلفية بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، تؤمن له تصوير فيديوهات وصور عالية الدقة، وإمكانية التقاط صور عريضة، وخاصية تحديد العمق أوتوماتيكيا للصورة، كما زود بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه، وفق "روسيا اليوم".

وحصل هذا الهاتف أيضا على معالج Snapdragon 730G ثماني النوى، وعلى ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSD.

أما شاشته، فأتت بمقاس 6.8 بوصة، تدعم تقنية HDR10، ولها القدرة على عرض فيديوهات +FHD.

وزودته موتورولا أيضا ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 30 واطا، وبشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وتقنية "بلوتوث-5" للاتصال اللاسلكي مع الأجهزة الإلكترونية، ومنفذ NFC للشحن ونقل البيانات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.