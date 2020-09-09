سامسونغ تطلق هاتفا ببطارية متفردة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة سامسونغ عن هاتف Galaxy M51 الجديد، المزود ببطارية بسعة كبيرة جدا، ومواصفات تنافس مواصفات أفضل الهواتف في الأسواق.

وتبعا للشركة، فإن الهاتف الجديد حصل على بطارية بسعة 7000 ميلي أمبير، تكفيه ليعمل بضعة أيام في وضعية الاستعداد، وتكفي المستخدم لاستعمال الجهاز لـ 64 ساعة في حال استخدمه لإجراء الاتصالات عبر شبكات 4G/LTE، ولاستخدامه 24 ساعة في حال تصفح الإنترنت باستخدام شبكات Wi-Fi، كما تكفي الهاتف ليعمل 34 ساعة متواصلة في حال استعماله لمشاهدة الفيديوهات.

وحصل هذا الهاتف على شاشة Super AMOLED Plus بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها تعادل (2400/1080) بيكسل، قادرة على عرض فيديوهات Full HD+.

وزودته سامسونغ بكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه، وبكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (64+12+5+5) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4К بمعدل 30 لقطة في الثانية، وفق "روسيا اليوم".

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Snapdragon 730 ثماني النوى من إنتاج كوالكوم تردده يعادل 2.2 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.

وتبلع أبعاد هيكل هذا الهاتف (163,9 × 76,3 × 9,5) ملم، ووزنه 213 غ، كما زود الجهاز بمنفذين لبطاقات الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C للشحن ونقل البيانات، وشرائح للاتصال مع شبكات Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac و Bluetooth 5.0، وأنظمة GPS وGjonass و Beidou و Galileo لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.