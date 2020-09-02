سامسونغ تكشف عن هاتفها الجديد "Galaxy Z Fold 2"

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شركة سامسونغ للإلكترونيات رسميًّا أمس الثلاثاء عن هاتفها الجديد القابل للطي «Galaxy Z Fold 2»، الذي يتميز بتصميم محسن وقدرات المهام المتعددة، حيث تهدف شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية إلى ترسيخ مكانتها الرائدة في سوق الهواتف القابلة للطي.

وفي حدث «Galaxy Z Fold 2: Unpacked Part 2» الذي عُقِد عبر الإنترنت، كشفت الشركة النقاب عن الميزات المتقدمة لهاتفها الذكي الثالث القابل للطي، مما يبرز تجربة فريدة للهواتف المحمولة، بحسب (يونهاب).

وقال "روه تيه-مون"، رئيس قسم أعمال الهواتف المحمولة في الشركة: «مع إطلاق الهاتف القابل للطي الجديد، استمعنا بإنصات إلى تعليقات المستخدمين للتأكد من أننا حققنا تحسينات ذات معنى، مع تطوير ابتكارات جديدة لتحسين تجربة المستخدم».

وقد تم الإعلان عن هاتف «Galaxy Z Fold 2» في حدث «Galaxy Unpacked» الذي عُقِد في 5 أغسطس، ولكن لم يتم الكشف آنذاك عن المواصفات التفصيلية للجهاز أو تاريخ إطلاقه.

وقالت الشركة إن الهاتف سيتم طرحه في حوالي 40 دولة، من بينها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، في 18 سبتمبر.

وسوف يباع الجهاز في كوريا الجنوبية بسعر 2.398 مليون وون (2,024 دولار أمريكي)، وستبدأ طلبات الشراء المسبقة في الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر.

ويدعم الهاتف الجديد شبكات الجيل الخامس، بشاشة مقاس 7.6 بوصة عند فتحها، مع وجود شاشة غطاء بمقاس 6.2 بوصة، وكلتاهما أكبر من شاشات Galaxy Z Fold ذات مقاس 7.3 بوصة و4.6 بوصة على التوالي.

وتدعم شاشته الرئيسية معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بحركات وانتقالات أكثر سلاسة.

واستخدمت سامسونغ الزجاج الفائق النحافة (UTG) على شاشة Galaxy Z Fold 2، كما استخدمته في الهاتف السابق «Galaxy Z Flip»، كما طبقت تقنية «hideaway hinge» و«sweeper Technology» لتوفير متانة أقوى ومقاومة أفضل للغبار.

وتم تزويد الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية تبلغ دقتها 12 ميغابيكسل، وعدسة 12 ميغابيكسل فائقة الاتساع، ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 12 ميغابيكسل. كما يحتوي الجهاز أيضًا على كاميرا بدقة 10 ميغابيكسل فوق الشاشة الرئيسية، وكذلك على شاشة الغلاف.

وتبلغ ذاكرة الوصول العشوائي للهاتف 12 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 256 غيغابايت، مع بطارية بسعة 4500 مللي أمبير.

ويمكن للمستخدمين تجربة ميزة "النوافذ المتعددة النشطة" التي تمت ترقيتها، والتي يمكنها فتح ما يصل إلى ثلاثة برامج في وقت واحد، حيث لا يمكنهم فقط ضبط تخطيطات الشاشة، بل يمكن للمستخدمين فتح ملفات متعددة من نفس البرنامج وعرضها جنبًا إلى جنب.

ومثل الجهاز السابق «Galaxy Z Flip»، ستصدر سامسونغ أيضًا الإصدار المحدود من «Galaxy Z Fold 2» بالشراكة مع ماركة الأزياء «Thom Browne»، وسيتوفر الإصدار المحدود للطلب المسبق في أسواق معينة، ثم سيتم طرحه عمومًا في 25 سبتمبر.

وتوقع المحللون المحليون أن تبيع الشركة حوالي 500 ألف وحدة من الجهاز الجديد هذا العام، أكثر من سابقه.

ومن ناحية أخرى، سيتم طرح الإصدار الداعم لشبكات الجيل الخامس من الهاتف السابق «Galaxy Z Flip» للبيع في كوريا الجنوبية في 18 سبتمبر، وسيبلغ سعره 1.65 مليون وون.