هاتف ذكي من "شاومي" لم يسبق له مثيل

المصدر: البيان الإلكتروني

تتسابق شركات الإلكترونيات اليوم لاجتذاب الزبائن عبر إدخال تقنيات جديدة على هواتفها، لذا قررت شركة شاومي الصينية إدخال فكرة جديدة لم يسبق لها مثيل في هذه الأجهزة، بحسب "روسيا اليوم".

وكون الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية يعانون من مشكلة ضياع سماعاتهم اللاسلكية الصغيرة المخصصة لهواتفهم، قررت شاومي تطوير هاتف بتصميم غريب يمكن إخفاء السماعات اللاسلكية داخل هيكله.

وبالنظر للصور، التي سربت لتصميم هذا الهاتف نلاحظ الحافة العلوية لهيكل الجهاز زودت بفتحتين من على جانبيها يمكن إدخال السماعات اللاسلكية فيهما، أي على نفس مبدأ الفتحة الموجودة في هواتف Samsung Galaxy Note والمخصصة لأقلام S Pen الذكية.

كما تبين الصور أن السماعتين الصغيرتين المخصصتين لهذا الهاتف مزودتان بمفصل متحرك بين مكبر الصوت وعنق الهيكل لجعلهما مستقيمتين أثناء وضعهما داخل الهاتف، وتعديل شكلهما أثناء إخراجهما منه للاستعمال.

وكون سماعات هذا الجهاز ستكون مخفية داخل الهيكل معظم الوقت من المفترض أن تزودهما شاومي بميزة للشحن من بطارية الهاتف نفسه.

ولم تدل الشركة بأي تصريحات رسمية بعد حول موعد الكشف عن هذا الهاتف أو تاريخ طرحه في الأسواق.

تجدر الإشارة إلى أن شاومي تميزت في السنوات الأخيرة بإطلاق العديد من الهواتف ذات المواصفات الخاصة، ومنها هواتف Blаck Shark المخصصة لعشاق الألعاب، والتي تأتي بملحقات خارجية تميزها عن باقي الهواتف، مثل مراوح التبريد الخارجية، وقبضات التحكم.