بالفيديو.. عربات ذكيّة من "أمازون" تسهّل التسوّق

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة أمازون عن تطويرها لنوع جديد من العربات الصغيرة الذكية، التي ستجعل من عملية التبضع في متاجرها سهلة وأكثر عملية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن عربات Dash Carts ستظهر في متجر أمازون الجديد، الذي سيفتتح في لوس أنجلوس هذا العام مجهزة بتقنيات تسهل عمليات الشراء للزبائن وتجعلها أكثر سرعة، بحسب "روسيا اليوم".

وجهزت هذه العربات الصغيرة بتقنية التعقب الإلكتروني للمنتجات Just Walk Out، والتي كانت أمازون قد اختبرتها قبل عامين تقريبا في متاجر Amazon Go التابعة لها.

كما حصلت هذه العربات على مستشعرات خاصة لقراءة الرموز الإلكترونية الموضوعة على المنتجات، إضافة إلى كاميرا تراقب كل منتج يضعه المستخدم داخلها، وأجهزة لمعرفة أنواع المنتجات الطازجة التي يرغب الزبون بشرائها مع قدرة على تحديد وزن السلعة وسعرها.

وللاستفادة من ميزات هذه العربات، يجب على مستخدمها أن يمتلك حساب أمازون إلكتروني وهاتفا ذكيا، وقبل استخدام العربة يقوم بمسح الرمز الخاص بتطبيقه الموجود في الهاتف، لتقوم العربة بحسم قيمة المشتريات أوتوماتيكيا عند مغادة المتجر.

تجدر الإشارة إلى أن أمازون كانت قد اختبرت تقنيات شبيهة في بعض متجارها، تعتمد على الكاميرات وأجهزة مسح الرموز الإلكترونية، لتمكن الزبائن من شراء البضائع من دون الحاجة للتعامل مع موظفي البيع أو صناديق الحسابات.