إنستغرام يضيف تحديثات جديدة لتسهيل الحصول على معلومات عن كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

منذ أن أعلنت منظمة الصّحة العالميّة عن حالة الطوارئ الصحيّة العامّة إثر تفشّي الفيروس "كوفيد-19 " في يناير الماضي، اتخذت إنستجرام خطوات عمليّة لمساعدة الأشخاص في الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة ومعتمدة، والتمكّن من البقاء في أمان، ومتابعة التواصل مع الآخرين عبر منصّة إنستجرام .

وتضمنت التحديثات الإضافية التالية:

تضمين المزيد من الموارد التعليمية في قائمة إنستجرام للبحث ( Instagram Search ).

). إضافة ملصقات ( stickers ) لوضع المعلومات الدقيقة والمهمّة والمعتمدة تحت دائرة الضوء.

) لوضع المعلومات الدقيقة والمهمّة والمعتمدة تحت دائرة الضوء. إزالة خاصيّة التوصيات ( recommendations ) لحسابات كوفيد-19، ما لم يتم نشرها من قبل منظمة صحيّة معتمدة وذات مصداقيّة.

) لحسابات كوفيد-19، ما لم يتم نشرها من قبل منظمة صحيّة معتمدة وذات مصداقيّة. إمكانية نشر ملصق التبرع ( donation sticker ) في المزيد من البلدان، ومساعدة الأشخاص في العثور على المنظمات غير الربحية ذات الصلة لدعمها.

) في المزيد من البلدان، ومساعدة الأشخاص في العثور على المنظمات غير الربحية ذات الصلة لدعمها. إمكانية إنشاء قصة مشتركة ( shared story ) لمساعدة أولئك الذين يطبقون إجراءات التباعد الاجتماعي على التواصل مع الآخرين، باستخدام ملصق " خليك_فالبيت" (Stay Home)

) لمساعدة أولئك الذين يطبقون إجراءات التباعد الاجتماعي على التواصل مع الآخرين، باستخدام ملصق " خليك_فالبيت" إطلاق خاصيّة جديدة لتصفّح إنستجرام مع الأصدقاء عبر دردشات الفيديو ( video chat ).

الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة ومعتمدة

سيبدأ الأشخاص الذين يبحثون عن معلومات تتعلّق بفيروس كوفيد-19 على إنستجرام برؤية رسائل تعليمية تربطهم بمصادر من منظمة الصحّة العالميّة ووزارات الصحّة المحليّة. نحن نعمل بسرعة لتوفير هذا على مستوى العالم خلال الأسابيع القادمة.

كما سيقوم إنستغرام أيضاً بإطلاق ملصقات جديدة لمساعدة الأشخاص على مشاركة معلومات دقيقة وموثوقة ومعتمدة حول كوفيد-19 من خلال القصص التي يتم نشرها. وتتضمن هذه الميزات (features) الجديدة إظهار رسائل التذكير (reminders) حول غسل اليدين، وإبقاء مسافة آمنة بينك وبين الأشخاص الآخرين، وغير ذلك. وستكون هذه الميزات متاحة في الكاميرا خلال الأيام القادمة.

خلال الأسابيع القليلة الماضية، أضيف إشعار (notice) في أعلى المحتوى المخصّص للنشر (feed) للبلدان المتأثرة بـكوفيد-19. ويتضمن الإشعار مصادر موثوقة ومعتمدة من المنظمات الصحيّة المتخصّصة. بالإضافة إلى ذلك، نحن نقوم بإظهار المصادر من هذه المؤسسات عندما يشاهد الأشخاص وسماً (#هاشتاغ) ذات صلة.

الحفاظ على مجتمعنا آمناً

بالإضافة إلى نشر المعلومات الصحيحة والموثوقة والمعتمدة ، يجري إنستغرام العديد من التغييرات للحد من انتشار المعلومات الخاطئة والمضلّلة وترويج الشائعات.

سيزيل إنستغرام حسابات كوفيد-19 من خاصيّة التوصيات (recommendations)، ويجري العمل على إزالة قسم من المحتوى المرتبط بـكوفيد-19 من خاصيّة الاستكشاف (Explore)، ما لم يتم نشره بواسطة منظمة صحيّة موثوقة ومعتمدة. كما سنبدأ أيضاً في خفض ترتيب المحتوى (downrank) في المادة المخصّصة للنشر (feed) والقصص (Stories) التي تم تقييمها من قبل أطراف أخرى مدقّقة للحقائق (third-party-fact checkers) على الرابط التالي على أنها خاطئة ومضلّلة.

وبشأن المعلومات الخاطئة والمضلّلة، فإذا تم تصنيف المشاركات على انها كاذبة ومضلّلة، يتم إزالتها من صفحات الاستكشاف والوسم (الهاشتاغ). ويتم أيضا إزالة المزاعم الكاذبة (false claims) أو نظريات المؤامرة (conspiracy theories) التي يتم الإبلاغ عنها من قبل منظمات الصحّة الرائدة حول العالم، والسلطات الصحيّة المحليّة باعتبارها تنطوي على إمكانيّة التسبب في ضرر للأشخاص الذين يؤمنون بها.

ولمنع البعض من استغلال حالة الطوارئ الصحيّة العامّة ، تم وضع العديد من السياسات الجديدة موضع التنفيذ. حيث تم حظر نشر الإعلانات المضللة (misleading ads) لمنتجات تروّج لعلاجات أكيدة للمرض الناتج عن كوفيد-19 بطرق تدعو للهلع، وحظر الإعلانات والمحتوى التجاري الذي يروّج لمستلزمات طبية معينة، بما في ذلك أقنعة الوجه. وتم إزالة البحث عن تأثيرات الواقع المعزّز (AR effects) حول كوفيد-19، إلا إذا تم تطويرها بالشراكة مع منظمة صحيّة موثوقة ومعتمدة.

التواصل ودعم المجتمعات

بهدف مساعدة الأشخاص على دعم جهود الإغاثة، تم إتاحة ملصق التبرع في بلدان إضافيّة، بالإضافة إلى طرح قسم جديد حول كوفيد-19، حتى يتمكن الأشخاص من التعرّف بسرعة على المنظمات غير الربحيّة ذات الصلة.

لمساعدة الأشخاص على البقاء على تواصل، أطلق إنستغرام خاصيّة مشاركة الوسائط (media sharing)، وهي ميزة جديدة تتيح عرض منشورات إنستغرام مع الأصدقاء عبر دردشات أو محادثات الفيديو (video chat). ويمكنك بدء محادثة فيديو من خلال النقر على أيقونة (icon) محادثة الفيديو في صندوق الوارد المباشر (Direct inbox) أو في سلسلة المحادثات المباشرة (Direct thread)، ثم عرض الصور / مقاطع الفيديو المحفوظة والمحبوبة والمقترحة من خلال النقر على أيقونة الصورة في الزاوية السفلية اليسرى في محادثة فيديو جارية العرض (ongoing video chat).

أطلق إنستغرام ملصق " خليك_فالبيت" أو “Stay Home”. وستتم إضافة أي حسابات تتابعها وتستخدم الملصق نفسه إلى القصة المشتركة على إنستجرام (shared Instagram story)، مما يسمح بمعرفة كيف يمارس الآخرون التباعد الاجتماعي في هذا الوقت.