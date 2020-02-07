حقيبة ذكيّة لمساعدة المكفوفين على التنقل بحرية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن تكتل من 5 شركات يضم شركة IBM أنه سيطور حقيبة مجهزة بذكاء اصطناعي لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر على التنقل بحرية من دون مساعدة من أحد.

وسيتم تزويد الحقيبة بكاميرات وأجهزة استشعار، كما ستكون قادرة على التحرك من تلقاء نفسها. كذلك يمكن للحقيبة أن ترشد المستخدم واكتشاف وتجنب العقبات، بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا النظر في إمكانية تزويدها بقدرات لحفظ أصدقاء ومعارف المستخدمين وإبلاغهم عند الاقتراب منهم.

وقد استلهم المشروع تشيئيكو أساكاوا؛ وهي أستاذة زائرة في جامعة كارنيغي ميلون في الولايات المتحدة. تعاني أساكاوا، وهي زميلة في شركة IBM العملاقة للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، من ضعف البصر، بحسب موقع (اليابان بالعربي).

وسيقوم التكتل باختبار الحقيبة في مرافق التسوق اليابانية اعتبارًا من يونيو. وهو تخطط لتحديد المشكلات وجعل الأجهزة المثبتة على الحقيبة أصغر وأقل وزنًا على مدار ثلاث سنوات، ولم يتقرر بعد موعد إتاحة المنتج تجاريًا.