شاهد.. هاتف ذكي أغلى من أيفون–11 مخصص للطقس القاسي

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت شركة Mobile Inform Group الروسية هاتف MIG S6 الذكي القائم على نظام التشغيل أندرويد المخصص لظروف الطقس الروسي القاسي.

وأفادت صحيفة "روسيا اليوم" بأن الشركة الروسية المذكورة متخصصة في إنتاج الحواسيب اللوحية المحمية المستخدمة في المؤسسات الصناعية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.

وحسب مواصفات الهاتف، فإنه يتحمل السقوط على الأرضية الخرسانية من ارتفاع 1.2 متر. كما يتحمل درجات الحرارة من 20 درجة مئوية تحت الصفر إلى 60 درجة مئوية فوق الصفر، فضلا عن تحمله لتأثير الثلج والهزات الشديدة والغبار والمطر.

ويتزود الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 450 أو معالج Snapdragon و4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و64 أو 128 غيغابايت لمحرك الأقراص والبطارية الكهربائية المقاومة للبرد بسعة 5000 ميلي أمبير/ساعة.

وتتوافر في الهاتف MIG S6 كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل.

ويقوم الهاتف على نظام التشغيل أندرويد 9. فيما لا تستبعد الشركة أن يستبدل مستقبلا بنظام التشغيل الروسي Astra Linux.

ويبلغ سعر الهاتف 69419 روبلا ما يزيد بـ 10 آلاف روبل عن أيفون – 11.