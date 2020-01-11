زراعة مليون شجرة غاف باستخدام «الدرون»

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

زراعة ما يصل إلى مليون شجرة غاف في الإمارات باستخدام طائرات «الدرون» باتت هدفاً لشركة التقنية الإماراتية الناشئة «كفو»، بغرض تقليل البصمات الكربونية داخل الدولة خلال الأعوام المقبلة.

الشركة المتخصصة في توصيل الوقود باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ستطلق خلال العام الجاري عدداً من المشاريع القائمة على التقنيات الحديثة بهدف إحداث تأثير إيجابي في مجتمع الإمارات، وذلك وفقاً لما أكده راشد الغرير مؤسس والرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي».

وقال الغرير: إن «كفو» أجرت الشهر الماضي أول محاولة تجريبية لنشر 4000 بذرة لشجر الغاف داخل منطقة تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع في الشارقة باستخدام نموذج أولي لطائرة بدون طيار.

لافتاً إلى أن الشركة تقوم حالياً بتقييم النجاح المبكر لهذه العملية، بينما ستواصل العمل مع فريق الخبراء لديها لضبط وتحسين التكنولوجيا المستخدمة. ومن المتوقع أن يمتص المشروع كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف: «في ظل حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة في جميع أنحاء العالم، كنا نتساءل عن وجود طرق للاستفادة من التكنولوجيا الموجودة لدينا بهدف إعادة زراعة الأشجار بطريقة أسرع وبفاعلية أكبر. ونؤمن أننا كشركة تجارية لدينا مسؤولية متزايدة تتمثل في لعب دور لتقديم حلول لهذه التحديات».

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