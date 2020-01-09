"وحش" التلفزيونات من سامسونغ بـ 1.2 مليون يورو

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شركة سامسونغ الكورية أول أمس الثلاثاء في معرض CES 2020 بلاس فيغاس الأمريكية النقاب عن تلفزيون عملاق.

التلفزيون "الوحش" حجمه 7.4 متر قطري وقيمته 1.2 مليون يورو، وفق (cnews).

يسلط تلفزيون 8K، الذي يطلق عليه The Wall Luxury، الضوء على تقنية Micro-LED، والتي يتم تقديمها كبديل موثوق لجودة شاشات OLED.

يعد هذا الطراز المتطور بعرض صورة مثيرة للإعجاب، مع سطوع سطحه بالكامل لا مثيل له، لأنه يكاد يكون بلا حدود.

ومع ذلك، سيكون من الضروري الاعتماد على جدار صلب وعريض جدًا لدعم حجمه الكبير البالغ 259 بوصة قطريًا، بسمك 3 سم فقط.