تيكنو موبايل تطلق جهاز تيكنو سبارك4 الذكي

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت شركة "تيكنو موبايل" المتخصصة في مجال الهواتف المحمولة لعام 2019 النقاب عن أحدث منتجاتها، الهاتف الذكي "تيكنو سبارك 4" المزود بكاميرا ذكية ذات إضاءة قوية.

اتخذ جهاز "تيكنو سبارك 4" الذي يتم وصفه بأنه "هاتف ذكي ذو شاشة غامرة"، خطوة تقنية ذكية في اعتماد شاشة مقاس 6.52 بوصة مزودة بالنتوء على شكل نقطة؛ مما يمنح المستخدمين مشاهدة الشاشة بشكل أكبر، فمن خلال الشاشة التي تُشكِّل نسبة 90% من الجهاز يستطيع المستخدمين رؤية الشاشة بشكل أكثر اتساعًا.

ما يميز الجهاز أن تكوين الكاميرا قادر على التقاط الصور بجودة واضحة في الأماكن ذات الإضاءة المنخفضة أو الضعيفة، بالاضافة إلى ميزة نظام التعرف على الوجه حيث يمكن لمستخدمي الجهاز إلغاء قفله او فتحه خلال "مسح الوجه".

يتوفر الهاتف بنوعين مختلفين حيث سعة الذاكرة و الكاميرا الخلفية الثلاثية بدقة 13 ميجا بكسل بسعر من 459 درهم إلى 529 درهم.