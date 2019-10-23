بعد طول انتظار.. هواوي تطلق هاتف "ميت إكس" القابل للطي

المصدر: رويترز

بدأت شركة هواوي الصينية اليوم الأربعاء تلقي طلبات في الصين لشراء هاتفها الذكي القابل للطي الذي طال انتظاره، إذ تكثف التسويق في البلاد لتعويض ضعف مبيعاتها عالميا في ظل عقوبات أمريكية.

وتم تأجيل إطلاق هاتف "ميت إكس" الذكي الذي يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس مرتين هذا العام، إذ تعرضت هواوي، ثاني أكبر مُصنع للهواتف الذكية في العالم، لاضطرابات في الإمدادات بسبب إدراج الولايات المتحدة الشركة على قائمتها التجارية السوداء في مايو.

وتسبب الإجراء في ضربة لمبيعات هواوي من الهواتف الذكية في أوروبا، وهي سوق مهمة لها في الخارج، لكن إيرادات الشركة ارتفعت 27 بالمئة في الربع الثالث من العام بفضل مبيعات قوية في الصين وزيادة الشحنات لطرز كانت قد تم إطلاقها قبل الحظر الذي جرى فرضه في مايو أيار.

وقال متحدث باسم هواوي إن الهاتف الذكي الجديد، وهو منافس لـ "جالاكسي فولد" الذي نتجه سامسونج وبدأ بيعه الشهر الماضي، سيُطلق رسميا في 15 نوفمبر بالصين بأسعار تبدأ من 16 ألفا و999 يوان (2403 دولارات). وقالت الشركة إن خطتها لإطلاقه عالميا لا تزال قيد الاستعراض.