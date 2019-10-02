تحديثات «آبل» ضرورية للساعات الذكية

المصدر: دبي - فاتن صبح

أصدرت شركة آبل الأميركية العملاقة، النسخة الجديدة المطورة من النظام التشغيلي لساعات «أو إس 6» الذكية، بهدف إصلاح بعض الثغرات وتحسين الأداء.

وقد أشارت الشركة إلى كل من يملكون ساعة آبل، بالعمل على تحديث ساعاتهم الذكية حالاً. وقد عملت «آبل» على طرح تحديث نظام التشغيل لديها على الساعة الذكية، مصممة لتحسين الأداء والقضاء على العيوب وتطوير إجراءات الأمن.

إلا أنه، ولسوء الحظ، لم يتبين بعد ما إذا كانت البرمجية الأحدث ستتمكن من حلّ مشكلات البطارية التي يعاني منها مالكو الساعة الذكية منذ إطلاقها في الأسواق.

وتشير الشركة إلى وجود تحسينات في الأداء، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت تدور حول قوة أداء الجهاز القابل للارتداء. وتمر «آبل» في الآونة الأخيرة ببعض المطبات، إذ أطلقت منذ فترة قريبة، نظام تشغيل «iOS 13»، الخاص بأجهزة الآيفون والآيبود تاتش، إلا أنها سرعان ما أطلقت ثلاثة تحديثات أخرى، تساعد على تصحيح بعض الثغرات الموجودة في النظام.