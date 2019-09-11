"يوتيوب" تطلق خدمتي YouTube Music وYouTube Premium

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت YouTube يوم الثلاثاء عن إطلاق منصتي YouTube Music، وهي تطبيق جديد للاستماع للموسيقى، وYouTube Premium، وهي خدمة اشتراك مدفوعة توفر تجربة مشاهدة بدون إعلانات عبر تطبيق YouTube الأساسي، في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وقطر، وسلطنة عُمان، ولبنان.

تحتوي منصة YouTube Music على مكتبة واسعة ومتنوعة من الموسيقى على YouTube، وهي مصممة لتمكين الناس من الاستماع إلى الموسيقى التي يحبونها ومساعدتهم في اكتشاف أغانٍ جديدة وفنانين جدد. وتعتبر الموسيقى ثاني أكثر الفئات شعبية على YouTube بعد فئة الترفيه في منطقة الشرق الأوسط.

وتتضمن أبرز المزايا التي توفرها منصة YouTube Music :

1. مكتبة موسيقية غنيّة: من الأغاني المنفردة والألبومات الرسمية، إلى مقاطع الريمكس المعدّلة. يمكن لمستخدمي YouTube الراغبين بالاستماع إلى الأغنية، استكشاف الألبوم الذي تنتمي إليه أو مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بها أو اكتشاف مقاطع الريمكس المعدّلة منها.

2. بحث ذكي: تم تصميم هذه الميزة لمساعدتكم في العثور على الأغاني التي تبحثون عنها حتى لو كنتم تتذكرون بضع كلمات فقط.

3. "Discover Mix": هناك قائمة تشغيل مخصصة تحت هذا الاسم تم تصميمها لتعرض لكم موسيقى جديدة استنادًا إلى الموسيقى التي تسمعونها وتعجبون بها عادة.

4. الوصول دون اتصال بالإنترنت: هي خدمة مخصصة للأعضاء المشتركين، حيث تسمح لكم ميزة Offline Mixtape بتنزيل ما يصل إلى 100 أغنية على هاتفكم المحمول.

أما منصة YouTube Premium، فتوفر للأعضاء أربع مزايا هي:

1. مشاهدة بدون إعلانات.

2. تشغيل الفيديوهات في خلفية الشاشة: سيستمر تشغيل الصوت حتى عند خروج المستخدم من تطبيق YouTube.

3. الوصول دون اتصال بالإنترنت: يمكنكم تنزيل مقاطع الفيديو المفضلة لديكم لمشاهدتها في أي وقت ترغبون به.

4. اشتراك مجاني في YouTube Music: والتي تسمح لكم بالاستماع إلى الموسيقى دون الاتصال بالإنترنت وبدون إعلانات عبر تطبيق YouTube Music.

وفي هذا السياق قال طارق عبدالله، المدير الإقليمي للتسويق لشركة Google في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "لأكثر من عقد من الزمن، يزور الملايين من الناس في العالم العربي تطبيق YouTube لمشاهدة الفيديوهات والتعلم والاستماع للموسيقى. وتعتبر الموسيقى ثاني أكثر الفئات شعبية على YouTube، وهي في نمو مستمر. ونحن متحمسون لإطلاق منصة YouTube Music التي ستمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى المكتبة الموسيقية الواسعة على YouTube، وستساعدهم في العثور على الموسيقى التي يحبونها من الإصدارات الجديدة إلى الأغاني الكلاسيكية الشهيرة والأغاني الرائجة والعروض المباشرة. كما أننا متحمسون أيضًا لإطلاق منصة YouTube Premium، وهي خدمة اشتراك مدفوعة تسمح للمستخدمين بمشاهدة الفيديوهات من دون إعلانات على YouTube وبما يشمل ميزات رائعة مثل المشاهدة دون اتصال بالإنترنت ومواصلة تشغيل الفيديوهات حتى عند استخدام تطبيقات أخرى، وغيرها الكثير".

من جانبه، قال تي جي فولر، مدير إدارة المنتجات الموسيقية لدى YouTube: "نحن فخورون للغاية بوجود الإرث الموسيقي الغني لمنطقة الشرق الأوسط على YouTube، ومتحمسون لجعل هذا المحتوى أقرب للمستخدمين عبر منصة YouTube Music، المصممة لمساعدة الناس على الاستمتاع بالموسيقى التي يحبونها سواء كانت إصدارات رسمية أو فيديوهات موسيقية شهيرة، لنجعل الفنانين أقرب من معجبيهم. وسوف تساعد YouTube Music الناس في تنويع وتوسيع آفاق عالمهم الموسيقي كونها خدمة ذكية تساعد في اكتشاف فنانين جدد وموسيقى جديدة سيحبونها بلا شك".

جدير بالذكر أن كلفة الاشتراك بخدمة YouTube Music تبلغ 19.99 درهم إماراتي، (19,99 ريال سعودي 4.99 دولار أمريكي)، ولخدمة YouTube Premium 23.99درهم إماراتي (23.99 ريال سعودي، 5.99 دولار أمريكي). وسوف يتم طرح الخدمتين لجميع المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط، ابتداءً من 10 سبتمبر.

ويمكن لمستخدمي هواتف سامسونج جالاكسي في المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين والكويت ولبنان وسلطنة عمان استخدام YouTube Premium مجاناً دون انقطاع وبدون إعلانات لفترة تصل حتى 4 أشهر*.