هواوي تطلق هاتفها الجديد بنظام تشغيل خاص

المصدر: البيان الإلكتروني

زعمت تقارير أن شركة "هواوي" تخطط لإطلاق هاتف مدعم بنظام تشغيل خاص بها في وقت لاحق من هذا العام، بعد أن توقفت "غوغل" عن دعم "أندرويد" على هواتفها في أعقاب إجراءات الحظر الأخيرة.

ومن المتوقع أن يستخدم الهاتف الذكي الجديد، الذي سيكلف نحو 230 جنيها إسترلينيا، نظام التشغيل Hongmeng.

وكشف Global Times أن إصدار نظام التشغيل، المصمم للاستخدام على أجهزة التلفاز والساعات والهواتف الذكية سيكون في 9 أغسطس.

وأكدت "غوغل" أنها ستتوقف عن دعم "أندرويد" على أجهزة "هواوي"، البرنامج الذي يشغل هواتف الشركة. وهذا يعني أن إصدارات "هواوي" الجديدة لن تتمكن من الوصول إلى تطبيقات "غوغل" كجزء من أندرويد"، مثل خرائط "غوغل" أو "يوتيوب"، وفق ما نشرته روسيا اليوم.

وسابقا، قال مؤسس "هواوي"، رين زينغفي، إن HongmengOS سيكون أسرع بنسبة 60% من نظام "أندرويد"، ولكنه اعترف بأن الشركة ما تزال تفتقر إلى متجر تطبيقات جيد.

وأشار أيضا إلى أن Hongmeng سيكون نظام تشغيل عالمي موزعا على أجهزة IoT متعددة، ولكن احتمال التنافس مع "أندرويد" أو MacOS يعد خطأ في الوقت الحالي.

وقال مصدر لـ Global Times إن نظام التشغيل الجديد يتميز بخدمات تشفير لحماية خصوصية المستخدمين، ومنع سرقة البيانات الشخصية.

وأضاف المصدر: ستظهر هواتف "هواوي" الجديدة المزودة بنظام HongMeng في الربع الرابع من العام، مع وجود ما يصل إلى عدة ملايين وحدة في المخازن".