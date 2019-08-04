بالفيديو.. "سامسونغ" تطرح "لاب توب" بمواصفات "نوت"

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت شركة "سامسونغ" عن نيتها إطلاق حاسوب Galaxy Tab S6 الجديد بمواصفات تجعل منه المنافس الأهم لحواسب "أبل" اللوحية.

وسيطرح Galaxy Tab S6 بنسختين، واحدة مزودة بذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، وذاكرة تخزين عشوائي 6 غيغابايت، وأخرى أكثر تطوراً بذاكرة تخزين 256 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.

وستزود تلك الحواسب، وفق "روسيا اليوم"، بشاشات OLED بمقاس 10.5 بوصة، بدقة عرض (2560/1600) بيكسل، كتلك الموجودة في حواسب Tab S4، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، إضافة إلى معالجات Snapdragon 855 المتطورة، وبطارية بسعة 7040 ميلي أمبير، تسمح بتشغيلها لـ 15 ساعة تقريبا.

Video Player

أما هيكل هذه الحواسب، فسيأتي من المعدن والزجاج، بسماكة 5.7 ملم فقط، يزن 420 غراما، مزود بـ 4 مكبرات صوت متطورة، وشاشته لها القدرة على التعامل مع الأقلام الإلكترونية S Pen، وملحق به لوحة مفاتيح قابلة للفك والتركيب تحول الجهاز إلى حاسب شخصي محمول أنيق.

ويمكن لمستخدمي هذه الحواسب الاعتماد على الأقلام الذكية للتحكم فيها عن بعد، والتنقل بين الفيديوهات والصور وإعطاء الأوامر للكاميرا، تماما كما هو الحال مع هواتف "نوت" الأخيرة من "سامسونغ".