تعرف على أقوى هاتف ذكي في العالم

المصدر: وكالات

أصدرت الشركة الصينية شاومي "Xiaomi" أقوى هاتف ذكي في العالم، يدعى "Black Shark 2 Pro" بمعالج ذي ثمانية أنوية "Qualcomm Snapdragon 855 Plus" مع نظام تبريد سائل ، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية تبلغ 128 غيغابايت أو 256 غيغابايت.

وتتميز الكاميرتان الرئيسيتان بدقة 48 و12 ميغابكسل، والكاميرا الأمامية بـ20 ميغابكسل، الجهاز مزود ببطارية أربعة آلاف مللي أمبير في الساعة مع القدرة على الشحن السريع. ويحتوي الهاتف على شاشة "AMOLED" بقطر 6.39 بوصة ودقة 2340 × 1080 بكسل، بحسب ما نقلته صحيفة "GizChina".

وتم إدراج ماسحة البصمات بالإضافة إلى نظام تشغيل "ОС Android 9.0 Pie"، وحرز المنتج الجديد على موقع "AnTuTu" أعلى نسبة نقاط ما يجعله الهاتف الذكي الأسرع في العالم.

وأصدرت شركة "شاومي" يوم 28 مايو/أيار الهاتف الذكي "Redmi K20 Pro" الذي حصل على لقب "القاتل الرائد" ويعمل الهاتف على معالج "Qualcomm Snapdragon 855".

يذكر أن شركة "Statista" وضعت قائمة لمعدل الإشعاعات التي تصدرها الهواتف الذكية، وتصدرت القائمة ثلاثة هواتف من شركة "شاومي" من حيث الأعلى على مستوى إصدار الإشعاعات.