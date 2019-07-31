(فيديو) Pixel 4.. هاتف جديد من غوغل يعمل بدون لمسه

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

قبل بضعة أسابيع من الإعلان عن هاتفها الذكي الجديد، كشفت غوغل النقاب عن بعض ميزات Pixel 4 الذي يتميز بتقنية التعرف إلى الوجه والتي ستمكنها من منافسة "أبل" بكل جدية.

يمكن التعامل مع هاتف غوغل المقبل جزئياً من دون لمسه، وذلك ببساطة عن طريق إيماءات اليد التي تستكشفها مستشعرات، وفقاً لمقال نشر على مدونة الشركة الاثنين.

ومن المتوقع أن يتم عرض هاتف Pixel 4، الذي يتم إلغاء قفله من خلال التعرف على الوجه، في الخريف، بحسب "BFMTV" الفرنسية.

فتح من نظرة واحدة

إن اللتكنولوجيا التي يطلق عليها Soli، وهي رادار تعمل عليه الشركة منذ خمس سنوات، هي الابتكار الرئيسي الذي يعمل به هذا الجهاز الجديد، حيث يقوم كاشف الحركة المصغر الموجود في الجزء العلوي من الهاتف، بجانب عدة أجهزة استشعار أخرى، بتغيير الصفحات أو تشغيل الموسيقى، على سبيل المثال، من خلال تحريك اليد أمام الشاشة فقط، وهو نظام مماثل لذلك الموجود في LG G8 ThinQ، المسوّق في أوائل عام 2019.

ومثله مثل الهواتف الذكية الأخرى، فإن Pixel 4 سيم تجهيزه بتقنية التعرف على الوجه، ولكن بطريقة أكثر مرونة، كما يعد العملاق التكنولوجي. حيث يقول براندون باربيلو، مدير منتجات Pixel: "بمجرد أن تتعرف إليك المستشعرات والخوارزميات عن طريق البيانات التي أدخلتها في الهاتف لمرة واحدة فقط، سيتم تنشيط الهاتف بحركة واحدة".

معنى هذا أنه لن تكون هناك حاجة للضغط على أي زر لإلغاء قفل الجهاز، فتقنية التعرف إلى الوجه (Face ID ) تفي بالغرض.