مواصفات هاتف Honor play 8 من هواوي

المصدر: وكالات

كشفت شركة هواوي الصينية أحدث إصدارات هواتف أونر Honor play 8 الذي يأتي بمواصفات متوسطة مستهدفاً السوق الصيني والهندي.

يأتي هاتف أونر بشاشة حجمها 5.71 إنش من نوع LCD بجودة HD مع وجود نتوء في أعلى الشاشة يحتوي على مستشعر كاميرا أمامية.

يعمل الجهاز بمعالج Helio 22 ويدعم الذاكرة العشوائية بسعة 2 جيغابايت أو ذاكرة تخزين داخلي سعتها 32 جيغابايت وصولاً إلى 512 جيغابايت.

أما بالنسبة للكاميرا فتأتي العدسة الأمامية بدقة 5 ميغابيسكل وكاميرا خلفية بدقة 13ميغابيسكل، وتدعم الكاميرا تقنية التعرف على الوجه.

يضم الهاتف بطارية قوتها 3020 ميللي أمبير ويعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد Pie.

من المتوقع أن يتم طرح الهاتف في الأسواق قريبا مقابل 120 دولاراً أمريكياً.