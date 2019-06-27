ما هي أهم مميزات هاتف Xiaomi المنتظر؟

المصدر: وكالات

سرّب موقع 4apk المتخصص بشؤون التقنية معلومات تتعلق بأهم الخصائص الفنية والتقنية لهاتف Mi Max 4 المرتقب من Xiaomi.

ومن المفترض أن يزود هذا الهاتف بشاشة AMOLED كبيرة بمقاس 7.2 بوصة ودقة عرض (2340/1080) بيكسل، تتميز بإطارات رقيقة، وفيها فتحة صغيرة في منتصفها من الأعلى مخصصة للكاميرا، بالإضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

أما الكاميرا الأساسية للهاتف فيجب أن تكون ثلاثية العدسة بدقة (24+16+12) ميغابيكسل، بفتحات عدسات F / 2.0، وبميزة الضبط التلقائي للصورة، والكاميرا الأمامية بدقة 24 ميغابيكسل، وخاصية التعرف على الوجوه.

وسيتعامل هذا الهاتف مع الإنترنت والبيانات والصور بسرعة غالية بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 730، وذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64/128/256 غيغابايت، وسيزود ببطارية كبيرة بسعة 6000 ميلي أمبير، تكفيه ليعمل لأيام، ونظام تشغيل Android 9 Pie مع واجهات MIUI 9.