"هواوي" تدمّل جراحها بهاتف ذي أسرع ماسحة بصمات في العالم

المصدر: البيان الالكتروني

بدأت شركة "هواوي" بطرح هواتف Honor 20 التي تتميز بمواصفات متطورة وأسعار منافسة.

ومن أبرز ما يميز Honor 20 الجديد هو الهيكل الأنيق المزود بشاشة عالية الدقة، بمقاس 6.2 بوصة، وماسح لبصمات الأصابع يتوضع على الحافة الجانبية اليمنى، والذي يعتبر واحدا من أسرع ماسحات البصمات المخصصة للهواتف في العالم بحسب "روسيا اليوم".

كما جاء هذا الهاتف بمعالج Kirin 980 عالي الأداء، وذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وذاكرة داخلية قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية، بالإضافة إلى بطارية بسعة 3750 ميلي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع.

أما الشيء الأكثر جاذبية في هذا الجهاز، فهو الكاميرا الأساسية المزودة بـ 4 عدسات، إحداها بدقة 48 ميغابيكسل، قادرة على التقاط أدق الصور حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، إضافة إلى الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل، والتي تعتبر من أفضل الكاميرات الأمامية للهواتف.

وتبعاً لـ "هواوي"، فإن هذه الأجهزة ستحصل على 25 لعبة إلكترونية شهيرة، منها Fortnite و PUBG و Arena of Valor.