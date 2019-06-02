نوكيا توفر تطبيق "واتساب" على هواتفها الكلاسيكية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت HMD العالمية، المطّورة لأجهزة هواتف نوكيا، بأنّ "واتساب"، تطبيق الرسائل النصية السهل والموثوق والآمن، متوفر الآن على هاتف "نوكيا 8110 " ويمكن تحميل التطبيق من متجر جوجل.

ومن جانبه صرّح سانميت سينغ كوشار، المدير العام لشركة HMD العالمية: "نحن ملتزمون نحو جعل التكنولوجيا متاحة للجميع، وذلك عبر تقديم حلول يومية تساعد الجميع وتدعمهم في حياتهم اليومية. وتماشياً مع رؤيتنا في تقديم أفضل التجارب إلى عملائنا، فإنّه سيكون بإمكان عشّاق هاتف "نوكيا 8110" استخدام تطبيق "واتساب" على الهواتف الكلاسيكية.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل KaiOs، الذي يدعم الهواتف النقالة الكلاسيكية المنخفضة التكلفة مع متجر تطبيقات، ويتميز الهاتف بتوفيره نقاء كريستالي لمكالمات VoLTE، كما أنّه يأتي مدعوماً بمتجر التطبيقات في نظام التشغيل KaiOs، الذي يقدم باقة من تطبيقات جوجل المحمّلة مسبقاً مثل مساعد جوجل وخرائط جوجل وبحث جوجل، بالإضافة إلى التطبيقات الشائعة مثل فيسبوك.

ومن جانبه علّق سيباستيان كودفيل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة KaiOS Technologies: "نحن مسرورن بأنّ تطبيق واتساب قد أصبح متاحاً الآن على هاتف "نوكيا 8110" ، وتتمثل مهمتنا في توفير خدمات رقمية بأسعار معقولة للجميع.

ويتوفر هاتف نوكيا 8110 في لونين وهما الأسود التقليدي والأصفر.