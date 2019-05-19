إضافة خاصية مهمة لتطبيق "لايف ترانسكرايب" لمساعدة المعاقين سمعيا

المصدر: د ب أ

أضافت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية "غوغل" خاصية جديدة إلى تطبيق "لايف ترانسكرايب" لتحويل الأصوات إلى نصوص مكتوبة بهدف مساعدة المعاقين سمعيا على التفاعل بصورة أكبر مع عالم الأصوات.

وبحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن الخاصية الجديدة ستتيح لتطبيق "لايف ترانسكرايب" التعبير ليس فقط عن أصوات الكلام البشري وإنما أيضا نباح الكلاب وطرقات الأبواب والتصفيق والضحك والموسيقى وأصوات السيارات بفضل استخدام جوجل لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعرف على الأصوات.

وكانت "جوجل" قد أطلقت تطبيق "لايف ترانسكرايب" في فبراير الماضي إلى جانب تطبيق "ساوند أمبلفاير" لتضخيم الأصوات حيث يستهدف التطبيقان مساعدة الذين يعانون من ضعف حاسة السمع أو إعاقة سمعية في التواصل مع العالم المحيط بهم.

يذكر أن تطبيق "لايف ترانسكرايب" يعرض نصوص مكتوبة على شاشة الهاتف الذكي للتعبير عن الأصوات التي يسمعها الهاتف الذكي.

وقالت "إيف أندرسون" من شركة "جوجل" إن التكنولوجيا تستهدف مساعدة تمكين كل المعاقين من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

كما ستتيح النسخة المحدثة من تطبيق "لايف ترانسكرايب" للمستخدمين نسخ وحفظ النصوص الصوتية والتي يتم تخزينها على أي هاتف أندرويد لمدة ثلاثة أيام، بحسب ما ذكرته "جوجل".

ومن المنتظر إطلاق النسخة المحدثة من التطبيق في الشهر المقبل.