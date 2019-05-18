"HTC" تطلق هاتفاً لمتداولي العملات الرقمية

المصدر: البيان الالكتروني

افتتحت شركة "HTC" عامها الجديد في أسواق الأجهزة الذكية بإطلاق هاتف مميز مخصص للأشخاص الذين يتداولون العملات الرقمية.

ومن أكثر ما يميز هاتف "Exodus 1"، بحسب "روسيا اليوم"، هو الهيكل الشفاف الذي تظهر خلفة العديد من التقنيات والقطع الأساسية الداخلية، كالمعالج وذواكر الوصول العشوائي، وحتى شريحة NFC الدائرية.

وزود هذا الهاتف أيضاً بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة (12+6) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية مزدوجة أيضا بدقة (8+8) ميغابيكسل.

وسيطرح بنموذجين تتراوح مزودين بمعالجات "Qualcomm Snapdragon" و "MediaTek"، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، وبطارية بسعة 3500 ميلي أمبير.

وسيعمل بنظام "أندرويد" مزود بمحفظة "HTC Zio" الإلكترونية، التي ستسمح للمستخدم بتداول العملات الرقمية بشكل مشفر.