بالفيديو.. "غوغل" تطرح نموذجين جديدين من هواتف "Pixel"

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت "غوغل" مؤخراً عن نموذجين جديدين من هواتف "Pixel"، بمواصفات ممتازة، وأسعار تنافسية.

وتتميز هذه الهواتف، وفق ما ذكرت "روسيا اليوم"، بسرعة الأداء المعروفة في أجهزة "Pixel"، وكاميرات بقدرات تصوير ممتازة، كتلك الموجودة في الجيل الأخير من هواتف "غوغل".

وجاء هاتف "Pixel 3A" بشاشة OLED بمقاس 5.6 بوصة، بدقة عرض (220/1080) بيكسل، محمية بزجاج "Dragon Trail" المقاوم للخدوش والصدمات، إضافة إلى معالج "Snapdragon 670"، ومعالج رسوميات "Adreno 615"، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت، قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير.

أما الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف، فأتت من نوع "Sony IMX363"، بدقة 12.5 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

والهاتف الآخر "Pixel 3A XL"، جاء بشاشة OLED، بمقاس 6 بوصات، ودقة عرض (2160/1080) بيكسل، محمية بزجاج "Dragon Trail"، وبطارية بسعة 3700 ميلي أمبير.