تلفزيون بدقة 16K وبطول حافلة من سوني

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

قامت الشركة المصنعة للأجهزة العملاقة المعتمدة على تقنية "كريستال LED" بالكشف عن إنجاز مثير للإعجاب يرسم مستقبلاً ساحرًا لأجهزة تلفزيون المستقبل.

فبمناسبة انعقاد مؤتمر الرابطة الوطنية للمذيعين في لاس فيجاس، كشفت شركة سوني اليابانية عن تلفزيون ضخم بدقة K16 وبمقاسات 19.2 × 5.4 م.

ووفقًا لموقع BBC، فإن التلفزيون الضخم موجود حالياً في مقر موقع R&D الخاص بمجموعة مستحضرات التجميل اليابانية شيسيدو.

هذا الجهاز عبارة عن مجموعة من اللوحات بدون حواف، ما يعطي المشاهد انطباعاً بأنه أمام شاشة عملاقة مكون من قطعة واحدة.

تقنية العرض المستخدمة في هذا التلفزيون العملاق هي "LED Crystal"، وتسمى أيضاً "micro-LED".

التلفزيون يعمل بدون إضاءة خلفية ويوفر عمقا أسود مشابهاً للـ OLED بينما يتمتع بسطوع أعلى بكثير منه.

ولأن تكلفة الإنتاج ما تزال مرتفعة للغاية، فإن عملية انتاجه التجارية لم تنطلق بعد.

هذا الجهاز يتيح لسوني استعراض خبرتها وينبىء بمستقبل محتمل لتقنيات العرض، لكن للأسف فإن عملية انتاجه ستستغرق وقتاً طويلاً قبل أن يتمتع الجمهور العريض بجودة هذه الشاشة، بحسب موقع (01net).

يذكر أن شاشات 8K دخلت لتوها مرحلة الإنتاج الصناعي وستتوافر على نطاق واسع في غضون بضع سنوات.

ووفقًا لموقع BBC.com ، سيستغرق الأمر "بضعة عقود" قبل أن تدخل شاشات 16K إلى منازلنا، وفي هذه الأثناء، ستبقى هذه التكنولوجيا محصورة في العالم المهني فقط.