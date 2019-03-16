10 هواتف قابلة للطيّ تطرح 2019

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

توقع خبراء أن تتحول الهواتف القابلة للطيّ إلى ساحة تنافس جديدة بين كبار مصنعي الهواتف هذا العام وطرح ما لا يقل عن 10 هواتف قابلة للطيّ هذا العام، من شركات مختلفة، مؤكدين أن الهواتف الجديدة ليست مجرد موضة عابرة، بل هي منتجات ثورية سيكون لها طلب في السوق واستخدامات مفيدة وتفتح مساحة جديدة لابتكار هواتف ذات تصاميم جديدة كلياً وبعيدة عن النمط التقليدي، وأنها ستكون «بوابة جديدة» لنمو سوق شاشات ومكوّنات الهواتف.

ومن المنتظر أن تطرح شركة «تي سي إل» أول هواتفها القابلة للطيّ أوائل 2020. وكانت سامسونغ قد كشفت في فبراير الماضي عن هاتف «غالاكسي فولد» القابل للطيّ. كما كشفت «هواوي» عن أسرع هاتف ذكي قابل للطيّ لشبكة الجيل الخامس «هواوي مايت إكس».

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ـــ الهواتف القابلة للطي ساحة تنافس الشركات 2019