الهواتف القابلة للطي ساحة تنافس الشركات 2019

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

توقع خبراء أن تتحول الهواتف القابلة للطي إلى ساحة تنافس جديدة بين كبار مصنعي الهواتف هذا العام وطرح ما لا يقل عن عشرة هواتف قابلة للطي هذا العام، من شركات مختلفة.

مؤكدين أن الهواتف الجديدة ليست مجرد موضة عابرة، بل هي منتجات ثورية سيكون لها طلب في السوق واستخدامات مفيدة وتفتح مساحة جديدة لابتكار هواتف ذات تصاميم جديدة كلياً وبعيدة عن النمط التقليدي، وأنها ستكون «بوابة جديدة» لنمو سوق شاشات ومكوّنات الهواتف.

«مفصل التنيّن»

وتوقّع كريستوف كورسي، المدير الإقليمي في «تي سي إل» TCL الشرق الأوسط أن تقوم الشركة بطرح أول هواتفها القابلة للطي في أوائل 2020، مؤكداً عزم الشركة المصنعة لهواتف «بلاك بيري» و«ألكاتل» وضع التقنيات العالية التي تحملها تلك الهواتف في متناول الجميع.

وأضاف: «قمنا باستعراض مفاهيمنا الجديدة للهواتف القابلة للطي خلال المعرض العالمي للجوال الأخير في برشلونة، وقد لاقت استحساناً كبيراً من قبل الزّوار، ونعتقد أن تلك الهواتف ستكون بوابة جديدة لنمو سوق شاشات ومكوّنات الهواتف. وتتمتع تلك الهواتف بشاشات كبيرة تمكن المستخدم من القيام من فتح نوافذ متعددة والقيام بمهام مختلفة في آن.

وقمنا من خلال ذراعنا الصناعية التقنية في برشلونة بعرض شاشاتنا القبلة للطي التي تحمل تقنية «مفصل التنيّن» لفتح الشاشة والحاصلة على براءة اختراع والتي ستعتمد عليها هواتفنا القابلة للطي في المستقبل.

وأسعار الهواتف القابلة للطي اليوم مرتفعة نسبياً، ونحن نستهدف طرح الهواتف بأسعار أكثر ملاءمة، وتتوافق مع العديد من الشرائح المختلفة، لأننا نعتقد أن التقنيات الفائقة يجب أن تكون في متناول جميع المستهلكين».

«جالاكسي فولد»

وكما كان متوقعاً، وفي حدثها الضخم الذي أقامته سامسونج في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، في فبراير الماضي كشفت الشركة الكورية عن هاتف «جالاكسي فولد» القابل للطي

وقال طارق صبّاغ، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والأجهزة المتحركة في شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات خلال حفل إطلاق «جالاكسي إس 10» في دبي: إن الهواتف القابلة للطي ليست مجرد موضة عابرة بل هي منتجات ثورية سيكون لها طلب في السوق واستخدامات مفيدة وتفتح مساحات جديدة لابتكار هواتف ذات تصاميم جديدة،.

مؤكداً أن الشركة بدأت بالفعل في تلقي استفسارات كثيرة حول هاتف الشركة المرتقب «جالاكسي فولد» القابل للطي من المستهلكين في الدولة. أما فيما يخص مواصفات هذا الهاتف فهو يتميز بأول شاشة عرض لا متناهية قابلة للطي مقاس 7.3 بوصات على مستوى العالم. وقالت سامسونج إنها ستطلق «جالاكسي فولد» في الأسواق العالمية خلال الربع الثاني من العام الحالي.

كما طورت الشركة عمليات تصنيع جديدة لمفصل الهاتف وشاشة العرض المرنة للسماح بفتحه وغلقه مئات آلاف المرات.

ويتميز الهاتف بـ 512 جيجابايت من مساحة التخزين بجانب منفذ (Universal Flash Storage 3.0 (eUFS) للحصول على اتصال سريع، إلى جانب معالج 7نانوميتر من «كوالكوم» ثماني النواة وذاكرة «رام» سعتها 12 غيغابايت، حتى إن سامسونج قامت ببناء بطاريتين والتي يتم فصلها عند الطي ولكن تم دمجها في نظام التشغيل أندرويد لتمثل ما مجموعه 4380 مللي أمبير.

«هواوي مايت إكس»

وكشفت شركة «هواوي» لأعمال المستهلكين خلال المعرض العالمي للجوال الأخير في برشلونة كذلك عن أسرع هاتف ذكي قابل للطي لشبكة الجيل الخامس «هواوي مايت إكس»HUAWEI Mate X مؤكدة حضورها في ساحة الابتكار بقوة. ويتميز الهاتف بما أسمته «مفصل جناح الصقر»، ورقاقة الموديم متعدد الأنماط بالونج 5000 بتقنية 7نانومتر، والبطارية عالية السعة باستطاعة 4500 ميلي أمبير.

وعندما يطوى يصبح هاتفاً ذكياً ضخماً بشاشة مقاسها 6.6 بوصات، وعندما يفتح يتحول إلى جهاز لوحي نحيف بشاشة مقاسها 8 بوصات، وهذا التصميم متعدد المقاسات يحدث قفزة في كل من الإنتاجية والتجارب الترفيهية على جهاز نقال.

وقال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المستهلكين في هواوي: «استطعنا الوصول إلى هذا التصميم المبتكر في «هواوي مايت إكس» بفضل مواصلة هواوي بذل جهود لا تهدأ في مجال البحث والتطوير.

إنه رحلة إلى بقاع جديدة، وسلالة من الهواتف الذكية تجمع بين القدرة على الاتصال بشبكة الجيل الخامس مع شاشة قابلة للطي ونظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي وواجهة استخدام جديدة تماماً تقدم للمستهلكين تجربة استخدام غير مسبوقة، ليفتح الجهاز باباً جديداً إلى الحياة الذكية على شبكات الجيل الخامس».