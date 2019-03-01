هاتف "غبي" يحارب الإدمان!

المصدر: البيان الالكتروني

صممت الشركة التجارية السويسرية "Punkt" هاتفاً "أبكم" لا يمكنه الاتصال بالإنترنت، يمكن أن يساعد على التخلص من إدمان الهواتف الذكية.

ويأتي الهاتف بشاشة صغيرة من دون تطبيقات، لكنه يتميز بتصميمه الأنيق وخفة وزنه وعدد من الميزات الحديثة، بما في ذلك جودة الصوت مع إلغاء الضوضاء، وشاشة مضادة للانعكاس وطلاء مضاد لبصمات الأصابع، بالإضافة إلى ميزة شحن "micro-USB".

ولا يمكن لهاتف "MP02"، المعروض في مؤتمر الهواتف العالمي في برشلونة، القيام بأكثر من إرسال الرسائل النصية وإجراء المكالمات الهاتفية.

يذكرنا تصميمه البسيط بنسخة القرن الواحد والعشرين من هواتف نوكيا "brick". ولكن الهاتف الجديد يأتي بوزن أخف (88 غراما) وسمك أقل، ويعمل ببطاقات "sim"، ذات الحجم الحديث.

ويتيح الهاتف للمستخدم الوصول إلى شبكة 4G ذات النطاق الترددي، لإتاحة الاتصال بأجهزة مثل الكمبيوترات المحمولة والأجهزة اللوحية.

ونقلت "روسيا اليوم" عن بيتر نيبي، مؤسس "Punkt" قوله: "لقد أسست الشركة لتقديم بديل عملي لأولئك الذين أدمنوا استخدام التقنيات المتقدمة، التي سادت أنماط الحياة الحديثة. ويتمثل الهدف في استخدام التكنولوجيا لمساعدتنا على تبني عادات جيدة لحياة أقل ضوضاء".