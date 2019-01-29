أبل: سنقوم بإصلاح الخلل الموجود في "آيفون" قبل الرد على المكالمات

المصدر: د ب أ

ذكرت شركة "أبل" الامريكية العملاقة للإلكترونيات أنها ستقوم بإصلاح خلل يسمح للمتصلين بالوصول إلى الميكروفون والكاميرا الأمامية في هواتف الايفون قبل الرد على المكالمات.

وقد أظهرت مشاركة منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي الخلل على تطبيق "فيس تايم"، وهو عبارة عن خدمة دردشة صوتية ومرئية تابعة لـ"أبل". ثم قام مراسل وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) باختبار الخطوات ووجد مساء يوم الاثنين أنه سمح بسماع الصوت وعرض الفيديو قبل أن يتم الرد على المكالمة.

من ناحية أخرى، قال متحدث باسم "أبل" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إننا على علم بهذه المسألة، وقد حددنا (وسيلة) إصلاح سيتم إصدارها لدى تحديث البرنامج في وقت لاحق من الأسبوع الجاري".

وكانت صفحة الدعم التابعة لـ"أبل" أوضحت يوم الاثنين أن "جروب فيس تايم" غير متاح مؤقتا."

وكانت الشركة أطلقت "جروب فيس تايم" في 30 من تشرين أول/أكتوبر الماضي.