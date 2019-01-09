آبل تخفض إنتاج الهواتف الجديدة بنسبة 10 بالمئة

المصدر: د ب أ

تعتزم شركة آبل الأمريكية لصناعة المنتجات الإلكترونية خفض خطتها لإنتاج هواتف آيفون جديدة بنسبة 10% على مدار الثلاثة أشهر المقبلة.

وذكرت صحيفة نيكي آسيان ريفيو أن هذه الخطوة تشير إلى أن آبل تتوقع تراجع قطاع الاتصالات هذا العام.

وأفادت الصحيفة بأن آبل طلبت الشهر الماضي إنتاج هواتف آيفون أقل من المقرر للربع الممتد من يناير الجاري حتى مارس المقبل.

وبحسب الخطة المعدلة، فإنه سوف يتم خفض إنتاج هواتف الآيفون القديمة والجديدة لتتراوح ما بين 40 و 43 مليون وحدة خلال الربع الجاري مقارنة بالتوقعات السابقة بأن يبلغ الإنتاج ما بين 47 و 48 مليون وحدة.

ويمثل الرقم الجديد تراجعا بنسبة أكثر من 20% عن عدد الوحدات التي باعتها آبل خلال نفس الربع من عام 2018 وبلغت 21ر52 مليون وحدة.